Kouamè: “Vogliamo arrivare a Praga stando bene mentalmente. La Curva Fiesole c’è sempre stata”

Christian Kouamè ha parlato a canali ufficiali della Fiorentina dopo la vittoria contro la Roma, queste le sue parole:

“È andata bene, anche perché dopo la sconfitta in Coppa Italia c’era un po’ di rammarico. Portiamo a casa questi tre punti. La Curva c’è sempre stata, fin da inizio anno. Cerchiamo sempre anche noi di darle una grossa mano. Io cerco sempre di dare il massimo aiutando squadra e compagni, quando vengo chiamato in causa do il 100%. Magari ci sono giornate storte, ma oggi è andata bene. C’era voglia di vincere l’ultima partita in casa della stagione, davanti ai nostri tifosi e ai nostri familiari che sono venuti a vederci. Pensiamo prima al Sassuolo, questa gara è importante, vogliamo arrivare a Praga stando bene mentalmente. Col Sassuolo dobbiamo essere quindi la vera Fiorentina. Venuti l’ho conosciuto subito, abbiamo legato molto. Mi dispiaceva vederlo così, gli auguro il meglio. Poi ci vedremo e festeggeremo insieme”.

IL SILENZIO STAMPA DELLA ROMA