Cecchi: "Oggi dura trovare una lettura, il Como ci ha dato una lezione. Palladino ha le idee chiare?"

Prestazione deludente quella della Fiorentina, secondo Stefano Cecchi Fabregas ha dato una lezione di gioco a Palladino

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno Toscana al termine della gara del Franchi il giornalista Stefano Cecchi ha manifestato tutta la sua delusione:

"Oggi è dura trovare una lettura, il Como ci ha dato una lezione. Palladino soprattutto ha le idee chiare? Oggi mancava Kean che è insostituibile certamente, ma perché dobbiamo costantemente subire il possesso altrui anche con squadre piu deboli? La rosa a disposizione autorizza a pensare di poter fare molto meglio"

"Palladino ha il dovere di seguire altre strade. Insiste in un metodo che va a snaturare le caratteristiche di diversi giocatori. Oggi ce n'erano diversi fuori ruolo, Fagioli trequarti spalle alla porta non mi pare una soluzione. Poi c'è il caso Gudmundsson, il giocatore che doveva far fare il salto di qualità ai viola, al 16 Febbraio non è pervenuto. Questa Fiorentina ha la rosa più forte dell'era Commisso e ad oggi mi sarei aspettato complessivamente qualcosa di meglio"