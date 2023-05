Cecchi: “Troppo severi con Jovic: ha fatto l’assist, palo sfortunato. Rispetto a Cabral lui c’era”

Stefano Cecchi ha parlato a Radio Bruno e si è soffermato sulla prestazione dei due attaccanti della Fiorentina contro il Basilea, Arthur Cabral e Luka Jovic. Ecco le sue dichiarazioni:

“Partita di ieri? Non riuscivo ad addormentarmi perchè c’era tanta adrenalina. Ho voglia di sogno, di vedere alzare qualcosa in almeno una delle due finali.

Crescita del gruppo? La Fiorentina ha tratto una consapevolezza di forza. La Fiorentina non parte a mille ieri, ha fatto una partita intelligente.

Cabral e Jovic? Cabral ieri sembrava lontano: credo che abbia avuto problemi ad allenarsi e non sia arrivato alla partita in modo ottimale. Ma chi l’ha sostituito ha aperto un caso: a Jovic io darei 6 perchè c’era sempre invece Cabral non c’era mai. Il palo è un gesto tecnico sfortunato ed è stato questione di millimetri, e l’assist a Barak chi l’ha fatto? Siamo troppo prevenuti e severi con lui. Anche sull’occasione del tiro al volo non era facile per come gli è arrivato il pallone.”

