Cecchi non ha dubbi: "Sarri verrebbe di corsa alla Fiorentina, va vista la volontà della società viola"

Il giornalista Stefano Cecchi ha fatto una rivelazione su Sarri e affermato che non cambierebbe allenatore in questa stagione

Il giornalista esperto di Fiorentina Stefano Cecchi ha parlato ai microfoni di Radio Bruno. Questi i concetti da lui espressi sul tema allenatore:

"La partita contro il Napoli mi ha demoralizzato per come è stata giocata, la mia unica certezza è che questa rosa, autorizza un calcio più alto di quello visto fino ad adesso. La Fiorentina, non ha le caratteristiche di una squadra che fa gioco, ma spesso non è neanche di ripartenza. Credo che questa squadra possa regalare ancora delle belle soddisfazioni, soprattutto nel percorso della Conference. Non allontanerei Palladino in questa stagione nemmeno in caso di uscita dalla Conference. Per la prossima, vorrei vedere sulla panchina viola un tecnico di esperienza e non alle prime armi. Dalle informazioni che ho sono sicuro che Sarri verrebbe di corsa alla Fiorentina. bisogna vedere se alla società viola puo' interessare".