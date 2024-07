Cecchi: “Troppi addii a zero, Castrovilli è un’occasione persa. La Fiorentina è un cantiere aperto”

Stefano Cecchi ha parlato a Radio Bruno per fare il punto sulla situazione in casa Fiorentina. Ecco le sue parole:

“Calendario? La Fiorentina deve pensare a sè stessa e dimostrare sul campo già alla partenza di essere più forte di Parma, Venezia e così via. Ad oggi il cantiere è aperto e quindi vediamo anche perchè il 18 agosto è domani praticamente.

Nuovo ciclo? Lo scorso anno c’era continuità con un telaio già definito. Quest’anno invece si è chiuso un ciclo e siamo davanti ad una rivoluzione; ciò che sarà ai nastri di partenza sarà la seconda Repubblica di Commisso. Quest’estate è proprio un cantiere aperto e per certi versi ci sono molte meno certezze.

Centrocampo? Il tempo mi ha insegnato di avere pazienza. Mi sento di dire unica cosa da ultimo dei tifosi e cioè che ci sono stati troppi addio a parametro zero. Secondo me su Castrovilli è un’occasione persa perchè per le sue caratteristiche avrei fatto di tutte per consentirgli di rimanere.”

