Cecchi: “Vranckx e Bove buoni giocatori ma servono certezze. Quali ambizioni ha la Fiorentina?”

Stefano Cecchi ha parlato a Radio Bruno per dire la sua sulla situazione in casa Fiorentina. Ecco le sue parole:

“I nomi per il centrocampo della Fiorentina: Vranckx, Bove…? Sono buoni giocatori ma di 21 anni e quindi scommesse. Quali sono allora le ambizioni che hai? Sono giocatori che hanno ancora bisogno di dimostrare tutto, la Fiorentina ha bisogno di 1 o 2 certezze soprattutto in mezzo al campo. Ma ha un senso mandare via Bonaventura per duecento mila euro e poi investire 5 o 6 milioni per Vranckx? Io ripeto non sono l’uomo delle cifre e magari sto dicendo sciocchezze.

La Fiorentina ha perso una bella occasione per salire di uno scalino, con la vittoria ad Atene si parlerebbe di una squadra in Europa League con un appeal diverso anche per i giocatori. Mi è dispiaciuto perdere la Conference non solo per il fatto di alzare una coppa ma anche per l’appeal. C’è bisogno di una scintilla che faccia tornare l’entusiasmo e far tornare la Fiorentina nella sua dimensione, cioè nell’Europa che conta.

Ikonè? Io l’ho difeso come se fosse un familiare perchè mi pareva che nella rosa della Fiorentina non fosse il più scarso ma se non fai vedere mai le tue doti…Non so se il campionato arabo sia la soluzione giusta perchè è ancora giovane ma è chiaro che se ha ancora voglia di giocare a calcio ci sta che non accetti di andare.”

