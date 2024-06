Icardi chiude alla Fiorentina: “Resterò un altro anno al Galatasaray, poi vedremo cosa succederà”

Mauro Icardi è stato uno dei nomi per l’attacco della Fiorentina, attualmente coinvolta nella ricerca frenetica del “grande centravanti”. Il numero 9 del Galatasaray, in un’intervista per la trasmissione argentina “Olgo en Vivo“, ha parlato del suo futuro. Ecco le sue dichiarazioni:

“Non avevo intenzione di venire al Galatasaray. Era qualcosa che non ci aspettavamo perché siamo andati da Milano a Parigi e ci siamo trovati molto bene a Parigi. Io non volevo andare in Turchia, ma Wanda mi ha convinto. Disse: ‘Dai, dai, questo ti farà bene, farà bene a te a alla tua carriera, a tutto’, e mi sono convinto”. Poi Maurito ci ha tenuto a chiarire quali sono i suoi progetti per la prossima stagione: “Resteremo al Galatasaray la prossima stagione, vedremo dopo, ma per ora resto al Galatasaray”.

