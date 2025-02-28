Cecchi: "Stasera contava vincere ma non riesco a godermela, mostrate le solite fragilità"

Secondo Stefano Cecchi al di là del risultato la prestazione della Fiorentina non è stata convincente, troppe incertezze

Il giornalista e tifoso viola Stefano Cecchi ha rilasciato queste brevi dichiarazioni post partita a Radio Bruno Toscana:

"Stasera contava vincere ma non riesco proprio a godermela appieno. Mi aspettavo una visione della Fiorentina identitaria. Stasera siamo comunque andati in difficoltà, complessivamente non abbiamo dimostrato di saper controllare la gara. Abbiamo mostrato le solite fragilità, di buono prendiamoci le prestazioni di Pablo Mari e Gosens. Giocati come al solito 10-12 min poi improvvisamente caliamo e soffriamo terribilmente soprattutto in mezzo al campo. Senza un verticalizzatore come Adli, torno a ribadirlo, è difficile giocare nello spazio. Senza di lui non mi spiego perché non abbia giocato Fagioli, Cataldi e Mandragora non hanno queste caratteristiche"