Sentite Cecchi: “Arthur con Italiano ha un senso, nel calcio della Juve di Allegri era un controsenso”

Stefano Cecchi è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare di Fiorentina. Ecco le sue parole:

“Arthur? Vedo sempre il lato positivo cioè che nel calcio di Italiano ha un senso invece in quello di Allegri era un controsenso.

Mina? E’ un colosso e credo che Mina sia l’alternativa a Milenkovic. Secondo me è una scelta intelligente e ricordiamoci del Mondiale 2018 dove svettava in quella Colombia. Fa parte di quelle scommesse del parametro zero che possono andare bene ed a volte no.

Attacco? Cabral posso capire che cosa è ed il suo limite. Per quanto riguarda Jovic c’è sempre l’idea che la sua asticella possa essere più alta e che Firenze non ha visto il migliore Jovic. Nzola non mi fa impazzire ma la richiesta arriverebbe da Italiano e quindi meriterebbe fiducia.”

LA NOTIZIA DI GIORNATA: LA FIORENTINA SARA’ TESTA DI SERIE AI PLAYOFF GRAZIE AL BASILEA