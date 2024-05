Sentite Cecchi: “Il ciclo di Italiano inferiore a quelli di Prandelli e Montella anche se vince la Conference”

Stefano Cecchi è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare di Fiorentina. Queste le sue parole:

“La partita di domani? E’ un match importante perchè garantirebbe l’accesso in Conference League. Non sarebbe un traguardo da caroselli ed andare in giro a festeggiare ma arriviamo in quella che sarebbe la nostra dimensione. Se dovesse arrivare questo trofeo ad Atene, poi, cambierebbe la stagione. Io sono tra quelli che preferisce in ogni caso vedere la Conference il giovedì e non Don Matteo.

Italiano? Io sono tra coloro che ha difeso Italiano sempre e immaginati ora. Comunque dovesse andare ad Atene sarebbe un allenatore da applaudire, perchè ha preso una Fiorentina che non aveva identità e l’ha portata dove è ora. La Fiorentina oggi la riconosci ed è andata oltre i suoi range perchè comunque 3 finali in due anni non è scontato anche se, dovesse andare male, non penso che Firenze la pensi come me.

Se Italiano vince la Conference il ciclo di Italiano è superiore a quello di Prandelli e Montella? No, anche se Prandelli e Montella avevano una rosa migliore. Montella con quei piazzamenti in quarta posizione in classifica oggi sarebbero valsi la qualificazione fissa in Champions League. Ad Atene in ogni caso voglio vincere per alzare qualcosa ma non voglio neanche rinnegare il passato come la serata di Anfield con la Fiorentina di Prandelli.”

LE PAROLE DI CICCIO GRAZIANI SUL FUTURO DI ITALIANO