Graziani avverte Italiano: “Il Torino è più debole della Fiorentina in tutti i sensi, anche societari”

Ciccio Graziani ha parlato oggi a TMW Radio della situazione in casa Fiorentina relativa all’allenatore per la prossima stagione: “Italiano è vicino ad andarsene da Firenze, se ne parla da tanto, poi vedremo perché c’è un trofeo da poter vincere e una nuova competizione più prestigiosa da poter affrontare. Non avrebbe senso lasciare la Fiorentina per il Torino di oggi perché è una realtà più debole sia come squadra che come ambizioni. Magari l’anno prossimo il Torino fa una squadra da Europa con lui alla guida, però non credo sia un miglioramento di carriera per uno come lui. Firenze è una piazza troppo difficile per un esordiente, per quello per me Aquilani non sarebbe la strada giusta da percorrere qualora davvero Italiano se ne andasse.”