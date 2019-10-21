Cecchi: "Il Brescia gioca e fa giocare, vediamo stasera se Corini non snaturerà il suo calcio"

Il noto giornalista pensa che i viola, per il loro modo di giocare, troveranno meno difficoltà stasera che contro squadre chiuse come l'Udinese.

Il giornalista e scrittore Stefano Cecchi ha parlato poco fa a Radio Bruno della gara di stasera tra Brescia e Fiorentina:

“Il Brescia con Corini è una squadra diversa dall’Udinese. Tenta sempre di fare gioco, nonostante le lacune tecniche. In rosa comunque di livello non ci sono soltanto Tonali e Balotelli, ma calciatori validi come Cistana, buon difensore, Bisoli, Donnarumma ecc. ecc. La Fiorentina va più in difficoltà contro squadre come l’Udinese, che ti aspettano e ti chiudono gli spazi, mentre viene fuori quando gli concedi spazio per ripartire ed il Brescia dovrebbe farlo, ma vediamo stasera se Corini rimarrà coerente con i suoi principi di gioco e non snaturerà la squadra. Io penso che se la giocheranno senza stare tutti dietro a difendersi, speriamo quindi che la Fiorentina sia quella delle ultime gare”.