Ancora un pareggio per la Fiorentina! Le speranze viola si spengono sulla rovesciata di Kouamé
Terzo pareggio in tre partite per i gigliati
Al 2’ buona ripartenza della Fiorentina con Kouame che si gira bene ed allarga sulla sinistra per Parisi il quale prova la conclusione, il portiere del Venezia para senza problemi. Al 12’ Barak tenta il tiro dalla distanza, palla debole per Joronen. Al 14’ buona trama della Fiorentina, Kean tira da fuori area, palla fuori dallo specchio. Al 31’ Fiorentina ad un passo dall’1-0 con un’ottima rovesciata di Kouame, Joronen salva. Al 39’ buon slalom di Parisi palla al piede, il 65 viola prova la conclusione sul primo palo, Joronen spedisce palla in angolo. Al 42’ Barak dentro per Richardson, uno-due buono, il marocchino prova il piazzato, Joronen chiude in angolo.
Al 49’ buona chance sul tocco di Kean per Barak, Joronen chiude. Poco dopo ottima chance per Kean, ancora una volta chiude il portiere del Venezia. Al 55’ fuori Barak, dentro al suo posto Colpani. Al 62’ Biraghi va a battere la punizione, palla fuori. Al 66’ Terracciano chiude su Zampano. Un minuto più tardi, Sottil entra al posto di Kouame. Al 68’ occasione per il Venezia, doppio rimpallo e poi Terracciano salva. All’88’ Sottil prova la conclusione. All’88’ buona trama della Fiorentina, Biraghi conclude, palla fuori.