Mandragora: "Sono sicuro che con il tempo capiremo quello che ci chiede Palladino"

Il gruppo lavora bene e tanto, si sacrifica, sono sicuro che presto arriveranno i risultati. Noi vogliamo fare bene, ci teniamo tanto

Le parole di Rolando Mandragora nella conferenza stampa post partita di Fiorentina-Venezia. Queste le sue dichiarazioni:

"Non mi piace parlare di leader, Biraghi mi ha detto che sono tra i punti di riferimento, io sono contento di esserci e di dare una mano, giovedi è una partita importante da dentro o fuori. Il cambiamento del mister richiede del tempo, sono sicuro che con il tempo riusciremo a capire le richiesta del mister, con il lavoro possiamo farlo.

Richardson è arrivato bene, si sta integrando bene. Palladino chiede più fluidità nella manovra, volevamo un risultato diverso ma purtroppo non è arrivato. Non devo dire io i giocatori che mancano, i primi a star male per i mancati risultati siamo noi, lavoriamo tanto, vogliamo portare il nome di Firenze più alto possibile. Tutto passa dal lavoro, dobbiamo soddisfare le richieste del mister, vogliamo migliorare ma sappiamo che non è semplice, abbiamo fatto 3 anni importanti anche se non abbiamo raggiunto i risultati che speravamo".

IL TIFO DELLA FIORENTINA CONTRO LA SQUADRA DOPO LA BRUTTA PRESTAZIONE

https://www.labaroviola.com/i-tifosi-viola-esplodono-contro-la-squadra-a-fine-partita-pioggia-di-fischi-e-il-coro-tirate-fuori-le-palle/265505/