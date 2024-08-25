Bucchioni: "La colpa è di Palladino se in un mese e mezzo non ha dato identità. Che calcio ha in testa?"

Giovedì diventa già una partita fondamentale da dentro o fuori, ma io mi aspettavo una crescita già da oggi contro una squadra che veniva dalla Serie B ed ha ritoccato pochissimo

Anche Enzo Bucchioni ha commentato a Radio Bruno il pareggio deludente della Fiorentina contro il Venezia. Ecco le sue dichiarazioni:

"Meno male che era il Venezia perchè secondo me è una squadra che faticherà a salvarsi. Sono venuti qui e all'inizio hanno fatto la partita per poi calare fisicamente ma se alla fine del secondo tempo c'era una squadra che meritava era il Venezia. Palladino che tipo di calcio ha in testa? Una Fiorentina lenta e macchinosa ma non ci si può appellare al mercato. Di chi è la colpa se in un mese e mezzo non dai identità? Sua. Ho visto già alcune pagelle con tutti sufficienti sia giocatori che allenatori, con Italiano però non era così. Ho visto un'aggressione lenta, la speranza è che la Fiorentina possa crescere e che questa squadra impari in fretta il modo di giocare.

Colpani? Colpani è lo specchio di quello che sta succedendo perchè l'ho visto tantissime volte ma così preoccupato...Proprio lui che dovrebbe conoscere i movimenti a memoria perchè conosce l'allenatore.

Il mercato? A questa squadra mancano giocatori di personalità e speriamo che arrivino. Serve un difensore perchè Biraghi in quella posiizone e Ranieri hanno difficoltà. Poi serve un grande centrocampista di personalità anche se Richardson ha fatto bene ed una alternativa davanti perchè se esce Kean poi non c'è nessuno dal momento che Beltran quel lavoro non lo sa fare."

LE PAROLE DI MISTER PALLADINO NELLA CONFERENZA STAMPA POST FIORENTINA-VENEZIA

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