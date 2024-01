Nemmeno il Napoli vuole Mourinho, De Laurentiis: “Non sarà lui l’allenatore. Osimhen andrà via”

Dal futuro di Zielinski e Osimhen all’ipotesi di vedere José Mourinho sulla panchina della sua squadra: questi sono solo alcuni dei temi trattati da Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, al termine dell’Assemblea di Lega Serie A.

Quanto alle operazioni di calciomercato, Adl ha chiarito che il suo Napoli deve fare i conti con numerose assenze: “La Coppa d’Africa ci ha privato di alcuni calciatori in un periodo importante, costringendoci ad effettuare alcune operazioni in entrata. Zielinski verso l’Inter a giugno? Se vuole restare, siamo pronti ad abbracciarlo. Però, se il suo procuratore ha sentito l’odore o la puzza del denaro… evidentemente avrà immaginato di prendere un bel biscotto e ha convinto il calciatore a cambiare aria. Certamente, il giocatore dal Napoli percepisce un ingaggio più alto rispetto a quanto si legge sui giornali. Non so se andrà all’Inter, però a Marotta, scherzosamente, ho detto che non si sta comportando bene. E lui nega…”.

Nei giorni scorsi, Victor Osimhen ha rilasciato un’intervista dichiarando che ha già deciso quale sarà il prossimo step della sua carriera, lasciando intendere che dovrebbe salutare il Napoli al termine della stagione. “Non sono rimasto stupito dalle sue parole – ha spiegato De Laurentiis -. Sapevamo già che sarebbe andato via. Le probabili destinazioni? Real Madrid, Psg o qualche top club di Premier League”.

De Laurentiis ha poi escluso l’arrivo di Josè Mourinho sulla panchina del Napoli: “Parliamo di un grandissimo allenatore, però il suo futuro non è in azzurro. Josè non rientra nei nostri piani e credo che non proseguirà la sua carriera in Italia. Mazzarri? Sta facendo il suo, è un gran professionista”. Lo riporta Gazzetta.it

