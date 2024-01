Carnevali: “Maxime Lopez voleva partire. Buon rapporto con la Fiorentina, ma non so se lo riscatteranno”

L’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha parlato del passaggio di Maxime Lopez alla Fiorentina ai microfoni di TMW Radio. Le sue parole:

“Alcune società ce lo avevano richiesto, ma poi non si era mosso niente. Avevamo preso Boloca e avremmo potuto rinunciare a Maxime, che voleva andare via. La formula è quella del prestito con diritto di riscatto. Noi abbiamo un buon rapporto con la Fiorentina, ma non so se lo riscatteranno, è ancora troppo presto…“.

