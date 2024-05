Di Marzio conferma: “Osimhen e Zielinski non hanno recuperato e salteranno Fiorentina-Napoli”

Il giornalista ed esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio dà conferme sulle probabili assenze di Osimhen e Zielinski nell’anticipo di venerdì sera, che vedrà il Napoli impegnato contro la Fiorentina allo stadio “Franchi” di Firenze. Infatti, sia l’attaccante nigeriano che il trequartista polacco non hanno recuperato dai rispettivi guai fisici, come confermato durante la rifinitura del Napoli questa mattina. Perciò, i campioni d’Italia in carica si presenteranno a Firenze con due importantissime assenze, in quello che sarà un vero e proprio spareggio per l’Europa e per l’ottavo posto in campionato. Questo il post social di Di Marzio, in cui ha condiviso un articolo di Pazzi di Fanta, che ha dato la notizia relativa a queste assenze, poi confermata dal giornalista:

