Biraghi è il miglior crossatore della Conference, 29 cross completati per il capitano della Fiorentina

La Conference League celebra Cristiano Biraghi, è lui il miglior crossatore della Conference League con 29 cross completati. Al secondo posto c’è Chaibi del Francoforte con 27 cross che però essendo stato eliminato dalla competizione non può più raggiungere il capitano viola, così come Josuè che si trova al terzo posto con 23 cross. L’unico che può ancora raggiungere Biraghi è Fortounis dell’Olympiakos ma per farlo deve effettuare 11 cross in più del capitano della Fiorentina durante la finale.

