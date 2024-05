Allegri ha aggredito Vaciago: “Direttore di mer**, scrivi quello che vuole la società. Ti picchio tutto”

Ieri nel post partita di Juventus-Atalanta il tecnico bianconero Max Allegri ha aggredito il direttore di Tuttosport Guido Vaciago come rivelato da lui stesso. Questo il racconto:

“Direttore di merda! Sì, tu direttore di merda. Scrivi la verità sul tuo giornale, non quello che ti dice la società! Smettila di fare le marchette con la società. A un primo invito a stare calmo e spiegarmi quale fosse la verità che stavo occultando di concerto con i suoi datori di lavoro, Allegri ha risposto strattonandomi, spintonandomi e con il dito sotto il mio naso ha gridato: “Guarda che so dove venire a prenderti. So dove aspettarti. Vengo e ti strappo tutte e due le orecchie. Vengo e ti picchio sul muso. Scrivi la verità sul giornale”.

Dalla Juventus è filtrato grande imbarazzo per l’accaduto e dal club bianconero si sono già scusati per quanto accaduto.

