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Notizie Vaciago Fiorentina

Vaciago: "Vlahovic resta il punto fisso della Juventus e domani cercherà di far male alla sua ex squadra"

16 maggio 2026 19:12

Torino in difficoltà, Vaciago critico: "Genoa, Lecce e Fiorentina oggi sono più vive"

25 gennaio 2026 14:11

Vaciago: "La stagione della Fiorentina è nata male, tra Pioli e la squadra zero feeling. Vanoli è giusto"

12 novembre 2025 17:44

L'avvocato di Allegri nega tutto: "Solo insulti con Vaciago". Il tecnico della Juve prende 2 giornate di squalifica

16 maggio 2024 18:26

Allegri ha aggredito Vaciago: "Direttore di mer**, scrivi quello che vuole la società. Ti picchio tutto"

16 maggio 2024 11:23

Il direttore di Tuttosport Vaciago è stato sfiduciato. È stato colui che ha titolato spesso contro la Fiorentina

11 aprile 2024 11:38

Da Torino rivelano: "Pronto grande sconto della Juventus per Arthur ma la Fiorentina non lo riscatta"

06 aprile 2024 15:04

Vaciago (Tuttosport): "La Juventus non può più permettersi Chiesa e Vlahovic, costano troppi soldi"

06 aprile 2024 14:15

Direttore di Tuttosport: "Tutta la famiglia di mia moglie è della Fiorentina, in famiglia mi seppelliscono"

10 febbraio 2023 17:25

Vaciago, Tuttosport: "Sarri sulla panchina della Fiorentina? Avrebbe un valore sentimentale unico"

30 ottobre 2020 19:26

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