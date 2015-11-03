Notizie Vaciago Fiorentina

Vaciago: "Vlahovic resta il punto fisso della Juventus e domani cercherà di far male alla sua ex squadra"
16 maggio 2026 19:12
Torino in difficoltà, Vaciago critico: "Genoa, Lecce e Fiorentina oggi sono più vive"
25 gennaio 2026 14:11
Vaciago: "La stagione della Fiorentina è nata male, tra Pioli e la squadra zero feeling. Vanoli è giusto"
12 novembre 2025 17:44
L'avvocato di Allegri nega tutto: "Solo insulti con Vaciago". Il tecnico della Juve prende 2 giornate di squalifica
16 maggio 2024 18:26
Allegri ha aggredito Vaciago: "Direttore di mer**, scrivi quello che vuole la società. Ti picchio tutto"
16 maggio 2024 11:23
Il direttore di Tuttosport Vaciago è stato sfiduciato. È stato colui che ha titolato spesso contro la Fiorentina
11 aprile 2024 11:38
Da Torino rivelano: "Pronto grande sconto della Juventus per Arthur ma la Fiorentina non lo riscatta"
06 aprile 2024 15:04
Vaciago (Tuttosport): "La Juventus non può più permettersi Chiesa e Vlahovic, costano troppi soldi"
06 aprile 2024 14:15
Direttore di Tuttosport: "Tutta la famiglia di mia moglie è della Fiorentina, in famiglia mi seppelliscono"
10 febbraio 2023 17:25
Vaciago, Tuttosport: "Sarri sulla panchina della Fiorentina? Avrebbe un valore sentimentale unico"
30 ottobre 2020 19:26
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