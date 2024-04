Il direttore di Tuttosport Vaciago è stato sfiduciato. È stato colui che ha titolato spesso contro la Fiorentina

Il direttore di Tuttosport, Guido Vaciago, è stato sfiduciato dalla redazione. A differenza di Molinari, anche lui recentemente sfiduciato dal Cdr di Repubblica per una questione editoriale, per Vaciago si tratta di una divergenza sorta dopo la richiesta dell’azienda di un taglio al costo del lavoro, per il momento deciso attraverso l’adozione di strumenti quali il riposo compensativo e le domeniche a chiamata che comportano una decisa riduzione dell’organico per ogni giorno lavorato.

La votazione è stata fatta dopo che il direttore ha illustrato il programma di lavoro a organico ridotto.

Vaciago negli ultimi mesi, soprattutto a ridotto delle gare tra Juventus e Fiorentina ha spesso fatto titoli provocatori contro la Fiorentina, come quella sul fatto che fosse stata la Juventus a finanziare il Viola Park per gli acquisti di Chiesa e Vlahovic. Una notizia assolutamente falsa e fuori luogo