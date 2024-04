Da Torino rivelano: “Pronto grande sconto della Juventus per Arthur ma la Fiorentina non lo riscatta”

Ai microfoni di Radio Bruno ha parlato alla vigilia di Juventus-Fiorentina, il direttore di Tuttosport Guido Vaciago (CLICCA QUI PER LEGGERE LE SUE PAROLE), queste le sue parole sulla questione del riscatto della società viola per Arthur che ricordiamo è arrivato a giugno a Firenze con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 20 milioni. Le parole di Vaciago:

“Il diritto di riscatto su Arthur è virtuale, per l’ingaggio del calciatore e per tutto quello che comporta la gestione del calciatore. La Juventus farebbe un grande sconto alla Fiorentina per Arthur ma da quanto mi risulta la società viola non avrebbe nessuna intenzione di tenere il calciatore ma nemmeno ad una cifra più bassa. La cifra è molto più bassa rispetto ai 20 milioni richiesti, ampiamente trattabili ma non c’è la volontà di riscattare il brasiliano che ha qualità eccezionali, è un talento strepitoso ma per colpa degli infortuni annessi e connessi non è mai riuscito a far vedere il suo valore, un vero peccato”