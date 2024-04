Vaciago (Tuttosport): “La Juventus non può più permettersi Chiesa e Vlahovic, costano troppi soldi”

Guido Vaciago, direttore di Tuttosport, ha parlato a Radio Bruno alla vigilia di Juventus-Fiorentina, queste le sue parole:

“Non so se la vittoria della Juventus in Coppa Italia sia un pieno che faccia fare tanti kilometri. La situazione in casa Juventus si stava facendo tanto pesante, la squadra aveva perso il suo spirito, la Juventus era stata poco bella ma tanto efficace, poi c’è stato un crollo. I tifosi della Juventus sperano che adesso ci possa essere un nuovo percorso vincente fino alla fine del campionato. L’obiettivo è andare in Champions, è quello minimo e quello massimo, anche se questo è un obiettivo da Bologna e non da Juventus ma è un obiettivo fondamentale per la società altrimenti ci sarebbero grossi problemi economici per la società, la Champions è indispensabile. Il quarto posto non è un dettaglio, è proprio un obiettivo che non si può permettere proprio di fallire. Se lo chiedessi ad un amministratore sarebbe molto meglio il quarto posto che vincere la Coppa Italia, brutto da dire ma è così.

Nel futuro di Vlahovic e Chiesa potrebbe esserci ancora la Juventus, quest’anno c’è stato un calo di tensione ma la stagione di Vlahovic è stata molto efficace anche se non ha fatto la stagione di Lautaro. Chiesa invece non è stato efficace. Il problema è che hanno costi enormi sull’ingaggio, non è un segreto che se dovesse arrivare un’offerta sarebbe valutata, il problema è che non arrivano offerte ma non sono di certo incedibili. Vlahovic vuole rimanere, per Chiesa invece potrebbe rilanciarsi all’europeo. Il contratto di Chiesa non viene più riproposto, non è da escludere che lui vada a scadenza, ormai capita sempre molto più spesso nel calcio di oggi. Anche l’ingaggio che percepisce Vlahovic è troppo alto per tutti.

La partita a Firenze dell’andata fu un capolavoro difensivo, la Fiorentina giocò benissimo, fece un grande assedio ma non creò particolari occasioni, in quel momento della stagione la Juventus stava vivendo un grande periodo di forma. Sara una partita diversa, come quella contro la Lazio, la Juventus proverà a vincere, la Fiorentina mi aspetto che un gol potrebbe farlo, sarà una partita più divertente.

La Juventus farebbe un grande sconto alla Fiorentina per Arthur ma da quanto mi risulta la società viola non avrebbe nessuna intenzione di tenere il calciatore. La cifra è molto più bassa rispetto ai 20 milioni richiesti, ampiamente trattabili ma non c’è la volontà di riscattare il brasiliano che ha qualità eccezionali”

