Gilardino: "Futuro? Ci saranno degli incontri con la società, faremo delle valutazioni. Ringrazio il Genoa"

Il tecnico del Grifone ha risposto così alle domande sul suo futuro. Le sue parole in conferenza stampa alla vigilia di Verona-Genoa

Alberto Gilardino ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Verona-Genoa. Il tecnico piemontese, accostato alla panchina della Fiorentina per la prossima stagione, ha risposto così alle domande sul suo futuro:

"Basta domande sul mio futuro perché poi ci si annoia a sentirle. Con la società c'è un dialogo costante e ci siamo detti che quando ci saranno delle novità verranno comunicate. Ora ho talmente tante cose a cui pensare per il Genoa, per ogni singolo giocatore, per la squadra e per cercare ogni giorno di motivare i ragazzi, che le energie sono indirizzate solo verso questo unico obiettivo. Non sto pensando ad altro. Ho grandissima fiducia e rispetto nel Genoa, nei dirigenti, per quello che mi hanno dato. Li ho ringraziati e li devo ringraziare quotidianamente come tutto l'ambiente. In questo momento mancano otto partite alla fine della stagione e dobbiamo focalizzarci a domani che è l'Hellas Verona. Nell'ottica di un allenatore e di una società, portarsi avanti sarebbe il top. Ho fatto un'intervista pochi giorni fa, credo che dal mio viso e dai miei occhi ci sia emozione quando parlo del Genoa e si veda quanto io sia affezionato e voglia bene a questo ambiente, a questi ragazzi, a quanto io sia grato al Genoa e a chi mi ha dato l'opportunità di allenare questa squadra. Ci saranno degli incontri con la società e ci saranno delle valutazioni da fare. Essendo un allenatore a scadenza, è normale che nel calcio italiano che ci possano essere delle notizie come questa settimana, fino a quando non ci sarà un punto netto sulla vicenda".

SCHIRA RIVELA: “IL GENOA VUOLE OFFRIRE IL RINNOVO A GILARDINO MA LUI È AFFASCINATO DALLA FIORENTINA”

https://www.labaroviola.com/schira-rivela-il-genoa-vuole-offrire-il-rinnovo-a-gilardino-ma-lui-e-affascinato-dalla-fiorentina/247932/