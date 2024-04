Schira rivela: “Il Genoa vuole offrire il rinnovo a Gilardino ma lui è affascinato dalla Fiorentina”

“Previsto un incontro la prossima settimana tra Genoa e Alberto Gilardino per discutere del prolungamento del contratto. Il Genoa è pronto a offrire un rinnovo fino al 2026 per mantenere l’allenatore, avvicinato dalla Fiorentina per sostituire Italiano. Gila sembra affascinata dal progetto di Viola”

Questo quanto scrive il giornalista Nicolò Schira riguardante Alberto Gilardino, ex attaccante della Fiorentina e adesso allenatore del Genoa. Quello di Gilardino è un nome tra i possibili successori di Vincenzo Italiano sulla panchina viola. Nelle ultime settimane, interpellato sull’argomento, l’allenatore ha risposto cosi:

“Sono molto schietto e chiaro. Lo sono con i miei ragazzi e voglio esserlo con voi. E’ da un anno e mezzo che parlo con la società e il ds. C’è un rapporto per quanto riguarda l’aspetto tecnico o della squadra, ci vediamo e parliamo. In questo momento è chiaro che non c’è un appuntamento fisso per parlare del mio contratto. Io ho dato la mia disponibilità, deve essere ben chiaro a tutti, nel sedersi e parlare”

