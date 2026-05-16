Vaciago: "Vlahovic resta il punto fisso della Juventus e domani cercherà di far male alla sua ex squadra"

Il direttore di Tuttosport è intervenuto per parlare del match di domani

Questo pomeriggio il direttore di Tuttosport, Guido Vaciago, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per fare il punto sui principali temi in casa Juventus alla vigilia del match contro la Fiorentina di Paolo Vanoli.

Sulle dichiarazioni di Mandragora e sul suo legame con i colori viola:

"Penso che l'attaccamento di Mandragora nei confronti di Firenze fosse già ampiamente evidente. I suoi trascorsi in bianconero contano poco, dato che dopo il suo acquisto ha vissuto pochissimo a Torino, collezionando invece diverse esperienze in prestito in giro per il Paese. Parliamo di un elemento che magari non offre colpi spettacolari, ma che si rivela indispensabile per qualunque tecnico: nel corso degli anni ha sempre saputo guadagnarsi la stima di ogni sua guida tecnica".

Sulla svolta stagionale della Juventus grazie alla nuova guida tecnica:

"La svolta in panchina si è rivelata determinante, in particolare se pensiamo ai dubbi iniziali che circondavano il club in merito ai traguardi da raggiungere. L'annata della Juventus si è praticamente spaccata in due blocchi. Il primo segmento, vissuto sotto la gestione di Tudor, è stato caotico e decisamente sotto gli standard richiesti. Successivamente c'è stato l'avvicendamento che ha stravolto l'identità tattica della squadra: nel giro di pochissimo tempo l'atteggiamento in campo è mutato, trasformando la Juve in una compagine finalmente godibile e divertente da vedere. Oggi i bianconeri propongono un calcio molto aggressivo, mirato a recuperare la sfera alti tramite il pressing per poi scatenare il talento dei singoli più qualitativi".

Sulle difficoltà realizzative e sulla centralità del bomber serbo: