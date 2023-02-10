Direttore di Tuttosport: "Tutta la famiglia di mia moglie è della Fiorentina, in famiglia mi seppelliscono"

Guido Vaciago, direttore di Tuttosport, ha parlato del suo rapporto personale con la Fiorentina, grazie a sua moglie

Guido Vaciago, direttore di Tuttosport, ha parlato a Radio Bruno a due giorni da Juventus-Fiorentina, questo il suo retroscena sulla fede viola in famiglia:

"Mio suocero, Augusto Bernasconi, è tifoso della Fiorentina e cosi tutti i suoi parenti, ho tutto il ramo della famiglia di mia moglie che sono tifosi della Fiorentina. Mi ritrovo coinvolti in delle discussioni. Tuttosport dai non è un giornale anti fiorentino, datemi atto di questo (ride ndr). Sono un pò preoccupato dall'odio che sta nascendo nel calcio in generale. Il problema vero è che gli scemi ci sono in tutte le tifoserie, c'è una distribuzione in maniera diffusa, credo che il rimedio sia quello di scherzarci sopra. Io ho questa situazione in famiglia che è abbastanza buffa che poi alla fine subisco, i fiorentini sono più bravi dialetticamente, mi seppelliscono in famiglia.."

LE PAROLE DI MOGGI

https://www.labaroviola.com/sentite-moggi-la-juventus-ha-violato-le-norme-ma-se-retrocede-in-b-la-serie-a-non-avrebbe-piu-senso/201673/