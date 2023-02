Sentite Moggi: “La Juventus ha violato le norme. Ma se retrocede in B, la Serie A non avrebbe più senso”

Luciano Moggi, ex dirigente della Juventus, è intervenuto su Twitch per parlare della situazione societaria dei bianconeri. Ecco la sua opinione sull’ultimo caso che riguarda le plusvalenze fittizie: “Sì, la Juventus ha violato le norme sulle plusvalenze, ma ciò che si dice sono solo storie. Retrocessione? I bianconeri attirano tutti, chi per odio e chi per amore. In caso di retrocessione, la Serie A non avrebbe più senso. La Juventus è diventata un giocattolo nelle mani di tutti, tutti possono criticarla ma lei è sempre stata in silenzio. Adesso è arrivato il momento di reagire”.

