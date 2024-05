Biraghi: “Quest’anno purtroppo abbiamo un motivo in più per vincere la finale, perderle fa molto male”

Il capitano della Fiorentina Biraghi ha parlato al termine della partita Fiorentina-Napoli, queste le sue parole: “Era importante dopo essere andati in vantaggio riuscire a tenerla, ma abbiamo giocato contro i campioni di Italia, sono gli stessi dell’anno scorso con individualità importanti. Se non segnavo su punizione dovevo una cena a Italiano, quest’anno non avevo mai segnato su punizione ma ora paga lui. Quella di Kvara è stata parecchio bella e da lontano, ma belle tutte e due. Le finali purtroppo quando le perdi fa male con un cammino lungo e impegnativo con tanti sacrifici, lasciano spesso la famiglia a casa e viviamo al campo, perdere quando arrivi in fondo fa molto male la gente ci ha fatto vedere cosa vuol dire arrivare in finale con la Fiorentina lo scorso anno, quest’anno purtroppo abbiamo anche qualche motivo in più per vincere, giocare in casa è sempre bello”

LA CRONACA DI FIORENTINA-NAPOLI