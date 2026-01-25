Torino in difficoltà, Vaciago critico: “Genoa, Lecce e Fiorentina oggi sono più vive”

Il momento del Torino è tutt’altro che semplice: una classifica poco rassicurante e il pesantissimo 6-0 subito ieri a Como hanno acceso il dibattito a livello nazionale. A tornare sulla clamorosa sconfitta dei granata è Guido Vaciago, direttore di Tuttosport, che nell’edizione odierna del quotidiano propone un’analisi critica della squadra di Baroni, mettendola a confronto con le dirette concorrenti.

Secondo Vaciago, il Torino sembra rivivere la stessa condizione psico-agonistica del finale della scorsa stagione, quando, una volta raggiunta la salvezza, Vanoli perse il controllo del gruppo e la squadra staccò la spina con largo anticipo. Ripetere un simile copione, però, con ancora un intero girone da giocare, potrebbe avere conseguenze ben più pesanti: non solo una ferita profonda per i tifosi, ma anche un concreto rischio legato alla classifica, visto che la zona retrocessione non è affatto distante.

Al contrario, osserva il direttore di Tuttosport, Genoa, Lecce e Fiorentina, al di là dei singoli risultati, appaiono formazioni più vive, determinate e mentalmente pronte ad affrontare quella battaglia dura e senza fronzoli che è la lotta per non retrocedere.