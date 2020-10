Vaciago, Tuttosport: “Sarri sulla panchina della Fiorentina? Avrebbe un valore sentimentale unico”

“Tra la Juventus e Sarri – ha detto a Radio Bruno Guido Vaciago, giornalista di Tuttosport – c’è già un accordo di massima per la risoluzione, il tecnico toscano ha voglia di allenare e tra le opzioni c’è la Fiorentina. Per lui sedere su quella panchina avrebbe un valore sentimentale unico. L’avventura alla Juve non è andata bene per mancanza di alchimia con i calciatori. Entrando in corsa avrebbe poco tempo per incidere nella mente dei calciatori. C’è anche la Roma sul mister. Non vanno comunque scartate le piste estere”.

