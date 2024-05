Corriere Fiorentino: “Quarta-Fiorentina nessun segnale di rinnovo. Cessione obbligata”

La questione dei rinnovi è centrale in casa Fiorentina. La società viola si trova a fare i conti con diversi giocatori con scadenze ravvicinate, se non nel 2024, massimo al 2025. Martinez Quarta ne è un esempio. Il suo contratto scade tra un anno. non ci sono stati segnali di apertura per un prolungamento. Tutto fa credere che l’ex River abbia scelto un’altra strada. A quel punto Pradè sarebbe costretto a cederlo, per guadagnare il più possibile sul cartellino del numero 28. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

