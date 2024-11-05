De Laurentiis ancora accusato di falso in bilancio. Si indaga sul trasferimento al Napoli di Manolas

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Secondo quanto scritto da Repubblica, Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, è accusato di falso in bilancio in relazione al trasferimento di Kostas Manolas al club partenopeo nell'estate del 2019. Secondo quanto apprende Repubblica, De Laurentiis è sotto indagine da parte della procura di Roma, che ha concluso le indagini. Il caso riguarda le presunte plusvalenze fittizie legate al passaggio del difensore greco dalla Roma al Napoli.

L'inchiesta è condotta dai pm Lorenzo De Giudice e Giorgio Orano e si aggiunge a un altro filone già noto: quello relativo al trasferimento di Victor Osimhen, attaccante nigeriano arrivato a Napoli dal Lille per una cifra record.

Entrambi i trasferimenti sono finiti nel mirino della giustizia, con l’accusa di gonfiare i bilanci attraverso operazioni economiche irregolari. In particolare, si ipotizza che le operazioni abbiano avuto lo scopo di generare plusvalenze fittizie per migliorare la situazione finanziaria del club partenopeo .Sul caso sta indagando il Nucleo di polizia economico-finanziaria (Pef) della Guardia di Finanza di Roma, che ha svolto una serie di accertamenti sugli scambi tra i club coinvolti.

I DETTAGLI SULLA CLAUSOLA DI KEAN

https://www.labaroviola.com/la-clausola-da-52-milioni-di-kean-e-valida-solo-destate-e-puo-essere-pagata-solo-entro-il-31-luglio/275643/