Notizie Manolas Fiorentina

De Laurentiis ancora accusato di falso in bilancio. Si indaga sul trasferimento al Napoli di Manolas
05 novembre 2024 18:12
"Ammonito contro il Napoli Manolas, diffidato, salterà la partita contro la Fiorentina…"
31 marzo 2019 17:44
Roma, contestazione alla stazione. E Manolas sbotta: 'Stai zitto, c......e!'
29 gennaio 2019 18:08
De Rossi e Manolas acciaccati dopo Napoli. Sono in dubbio per la partita contro la Fiorentina
29 ottobre 2018 12:19
Manolas: "Trovata vittoria in un campo difficile, complimenti alla Fiorentina"
05 novembre 2017 17:15
Roma nuovamente in vantaggio. Manolas segna la terza rete da calcio d'angolo
05 novembre 2017 16:02
Lesione all’adduttore per Manolas, a forte rischio la sua presenza in vista di Fiorentina-Roma...
16 ottobre 2017 13:23
Anche Mou decide per Badelj: se acquista Manolas la Roma ha 40 milioni
10 gennaio 2017 14:15
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