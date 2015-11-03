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Notizie Manolas Fiorentina

De Laurentiis ancora accusato di falso in bilancio. Si indaga sul trasferimento al Napoli di Manolas

05 novembre 2024 18:12

"Ammonito contro il Napoli Manolas, diffidato, salterà la partita contro la Fiorentina…"

31 marzo 2019 17:44

Roma, contestazione alla stazione. E Manolas sbotta: 'Stai zitto, c......e!'

29 gennaio 2019 18:08

De Rossi e Manolas acciaccati dopo Napoli. Sono in dubbio per la partita contro la Fiorentina

29 ottobre 2018 12:19

Manolas: "Trovata vittoria in un campo difficile, complimenti alla Fiorentina"

05 novembre 2017 17:15

Roma nuovamente in vantaggio. Manolas segna la terza rete da calcio d'angolo

05 novembre 2017 16:02

Lesione all’adduttore per Manolas, a forte rischio la sua presenza in vista di Fiorentina-Roma...

16 ottobre 2017 13:23

Anche Mou decide per Badelj: se acquista Manolas la Roma ha 40 milioni

10 gennaio 2017 14:15

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