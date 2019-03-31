"Ammonito contro il Napoli Manolas, diffidato, salterà la partita contro la Fiorentina…"
I giocatori indisponibili dei giallorossi nella gara di mercoledì tra la Fiorentina e la Roma saranno: El Shaarawy, Florenzi, Pastore, Lorenzo Pellegrini e Manolas. Kevin Manolas è stato ammonito nell...
A cura di Redazione Labaroviola
31 marzo 2019 17:44
I giocatori indisponibili dei giallorossi nella gara di mercoledì tra la Fiorentina e la Roma saranno: El Shaarawy, Florenzi, Pastore, Lorenzo Pellegrini e Manolas. Kevin Manolas è stato ammonito nella partita di oggi contro il Napoli e essendo diffidato salterà il match contro la Fiorentina.
Fonte: vocegiallorossa