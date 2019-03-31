"Ammonito contro il Napoli Manolas, diffidato, salterà la partita contro la Fiorentina…"

I giocatori indisponibili dei giallorossi nella gara di mercoledì tra la Fiorentina e la Roma saranno: El Shaarawy, Florenzi, Pastore, Lorenzo Pellegrini e Manolas. Kevin Manolas è stato ammonito nell...

A cura di Redazione Labaroviola 31 marzo 2019 17:44

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