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"Ammonito contro il Napoli Manolas, diffidato, salterà la partita contro la Fiorentina…"

I giocatori indisponibili dei giallorossi nella gara di mercoledì tra la Fiorentina e la Roma saranno: El Shaarawy, Florenzi, Pastore, Lorenzo Pellegrini e Manolas. Kevin Manolas è stato ammonito nell...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
31 marzo 2019 17:44
"Ammonito contro il Napoli Manolas, diffidato, salterà la partita contro la Fiorentina…" -
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I giocatori indisponibili dei giallorossi nella gara di mercoledì tra la Fiorentina e la Roma saranno: El Shaarawy, Florenzi, Pastore, Lorenzo Pellegrini e Manolas. Kevin Manolas è stato ammonito nella partita di oggi contro il Napoli e essendo diffidato salterà il match contro la Fiorentina.

Fonte: vocegiallorossa

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