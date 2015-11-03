Labaro Viola

Notizie Squalifica Fiorentina

Domani o martedì la decisione sulla squalifica di Acerbi. Senza matrice razzista prenderà solo 2-3 giornate

24 marzo 2024 19:31

La Juventus trema ancora: Pogba positivo all'antidoping. Tracce di testosterone nelle urine

11 settembre 2023 17:56

Squalifica di un turno per Bonaventura. Il centrocampista dovrà inoltre pagare una multa di 5.000 euro

17 maggio 2023 15:38

Terza categoria, in campo con lo striscione: "Basta morti in mare". Squalificati allenatore e capitano

10 marzo 2023 23:46

Cassano: "Squalificato per 3 giornate, Pradè mi disse di far ricorso: ne prendemmo 6"

12 ottobre 2021 13:40

Due giornate di squalifica a Caceres: "espressioni blesfeme". Una giornata per Iachini e Chiesa

23 giugno 2020 15:37

3 turni di squalifica a Ribery più ammenda. Oggi la Fiorentina deciderà se presentare ricorso oppure no

29 ottobre 2019 09:56

"Ammonito contro il Napoli Manolas, diffidato, salterà la partita contro la Fiorentina…"

31 marzo 2019 17:44

Di Livio Jr squalificato per 5 mesi: il figlio dell'ex Viola è risultato positivo all'antidoping...

17 luglio 2017 21:30

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