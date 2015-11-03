Notizie Squalifica Fiorentina

Domani o martedì la decisione sulla squalifica di Acerbi. Senza matrice razzista prenderà solo 2-3 giornate
24 marzo 2024 19:31
La Juventus trema ancora: Pogba positivo all'antidoping. Tracce di testosterone nelle urine
11 settembre 2023 17:56
Squalifica di un turno per Bonaventura. Il centrocampista dovrà inoltre pagare una multa di 5.000 euro
17 maggio 2023 15:38
Terza categoria, in campo con lo striscione: "Basta morti in mare". Squalificati allenatore e capitano
10 marzo 2023 23:46
Cassano: "Squalificato per 3 giornate, Pradè mi disse di far ricorso: ne prendemmo 6"
12 ottobre 2021 13:40
Due giornate di squalifica a Caceres: "espressioni blesfeme". Una giornata per Iachini e Chiesa
23 giugno 2020 15:37
3 turni di squalifica a Ribery più ammenda. Oggi la Fiorentina deciderà se presentare ricorso oppure no
29 ottobre 2019 09:56
"Ammonito contro il Napoli Manolas, diffidato, salterà la partita contro la Fiorentina…"
31 marzo 2019 17:44
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