Di Livio Jr squalificato per 5 mesi: il figlio dell'ex Viola è risultato positivo all'antidoping...

Lorenzo Di Livio, figlio del più celebre Angelo, ex centrocampista fra le altre di Fiorentina e Juventus, starà lontano dai campi da gioco per 5 mesi. La motivazione nel comunicato Ansa che segue: La...

Lorenzo Di Livio, figlio del più celebre Angelo, ex centrocampista fra le altre di Fiorentina e Juventus, starà lontano dai campi da gioco per 5 mesi. La motivazione nel comunicato Ansa che segue: La I Sezione del Tribunale nazionale antidoping, nel procedimento disciplinare a carico dell'atleta Lorenzo Di Livio (tesserato Figc), lo ha squalificato per cinque mesi, a decorrere da oggi e con scadenza al 23 ottobre 2017 e condanna l'atleta al pagamento delle spese del procedimento di 378 euro. Lorenzo Di Livio, 20enne centrocampista della Ternana e figlio dell'ex ala Angelo Di Livio, era risultato positivo per 'Thc metabolita Dl', a un controllo Nado Italia il 6 maggio scorso, dopo la partita del campionato di serie B, Vicenza-Ternana. Il giocatore era stato sospeso in via cautelare dalla I Sezione del Tribunale nazionale antidoping, che aveva accolto la richiesta della Procura antidoping. Successivamente Di Livio aveva rifiutato le controanalisi, chiedendo di essere ascoltato prima possibile.