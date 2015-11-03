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Notizie Doping Fiorentina

Ridotta a 18 mesi la squalifica di Pogba per doping. Il calciatore della Juve doveva stare fuori 4 anni, graziato

04 ottobre 2024 19:25

Tutto vero e confermato, Pogba della Juventus è dopato. Lo hanno confermato anche le controanalisi

06 ottobre 2023 15:08

Brambati rivela: "Ci davano doping prima di ogni partita. In albergo facevamo flebo per recuperare"

07 febbraio 2023 18:39

Sabatini: "Se ero giù, era normale fare iniezioni. Condivido preoccupazione di Dino Baggio, moria sospetta"

20 gennaio 2023 13:20

Nessun errore. Palomino dell'Atalanta positivo al Nandrolone, contro analisi confermano

12 agosto 2022 16:56

Guaio per Gasperini, ha insultato un ispettore per aver fatto controllo antidoping a sorpresa

13 aprile 2021 16:43

Serie B, il portiere del Livorno è stato trovato positivo all'antidoping...

08 marzo 2019 13:27

Rossi rischia la squalifica per aver preso il collirio. Ma lui nega, se avesse ammesso...

26 settembre 2018 10:27

Benevento nel caos: perquisizioni ed accertamenti nelle sedi, l'accusa di doping a Lucioni...

07 ottobre 2017 15:17

Di Livio Jr squalificato per 5 mesi: il figlio dell'ex Viola è risultato positivo all'antidoping...

17 luglio 2017 21:30

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