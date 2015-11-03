Notizie Doping Fiorentina

Ridotta a 18 mesi la squalifica di Pogba per doping. Il calciatore della Juve doveva stare fuori 4 anni, graziato
04 ottobre 2024 19:25
Tutto vero e confermato, Pogba della Juventus è dopato. Lo hanno confermato anche le controanalisi
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