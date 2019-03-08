Serie B, il portiere del Livorno è stato trovato positivo all'antidoping...
La Prima Sezione del Tna (tribunale nazionale antidoping), in accoglimento dell’istanza proposta dalla Procura Nazionale Antidoping, ha provveduto a sospendere in via cautelare Luca Mazzoni, portiere...
A cura di Redazione Labaroviola
08 marzo 2019 13:27
La Prima Sezione del Tna (tribunale nazionale antidoping), in accoglimento dell’istanza proposta dalla Procura Nazionale Antidoping, ha provveduto a sospendere in via cautelare Luca Mazzoni, portiere del Livorno, risultato positivo alle sostanze Benzoilecgonina-Ecgonina, a seguito di un controllo disposto dalla Nado Italia al termine della partita del campionato di Serie B Lecce-Livorno svoltasi a Lecce il 17 febbraio scorso. Lo rende noto Nado Italia.
Fonte: La Stampa