Labaro Viola

Notizie Ternana Fiorentina

TMW, Krastev rientra alla Fiorentina ma può tornare in Bulgaria. Il difensore del 2003 piace al Levski Sofia

13 luglio 2025 16:09

Bandecchi elogia Commisso: "Ha ragione, Inter e Juve con 1 miliardo di debiti dovevano esser sbattute fuori"

18 settembre 2024 22:37

Filippo Distefano rientra alla base. Retrocesso con la Ternana, ma lo vogliono tutti

25 maggio 2024 23:54

La Ternana perde 0-3 in casa contro il Bari e retrocede in Serie C, in campo tutti i giovani della Fiorentina

24 maggio 2024 12:04

Nesta sui giovani prospetti della Fiorentina: "Bianco giocatore di carattere. Distefano molto interessante"

15 maggio 2024 18:01

Il classe 2002,Dalle Mura in prestito alla Ternana, s'infoltisce la colonia viola

31 gennaio 2024 14:13

Distefano: "Aquilani ha fatto molto per aiutarmi, ho imparato tanto da Vlahovic e Nico"

04 ottobre 2023 19:38

Bandecchi: "Gravina cambi spacciatore, la Juventus ha rubato. Ora lo farò anche io e poi patteggerò"

30 maggio 2023 21:55

Pedullà: "Ferrarini può ripartire dalla B. Piace alla Ternana, il Perugia spinge per riaverlo"

21 gennaio 2023 15:03

Il terzino rivelazione della B Corrado rivela: "Tifo Fiorentina, sogno di giocarci, sarebbe emozionante"

10 ottobre 2022 12:32

Spalluto è un nuovo giocatore della Ternana. C'è il controriscatto a favore della Fiorentina

13 luglio 2022 20:15

Iachini è un flop a Parma, 2 vittorie in 11 partite, perde ancora: "Siamo in crescita visti i tiri in porta"

20 febbraio 2022 09:12

Ternana prende 4 gol in casa, presidente non la prende bene: "Bruceremo maglie di quella partita"

16 gennaio 2022 17:01

Da Terni, la Fiorentina fa muro per Terzic: è incedibile. Sarà l'alternativa a Biraghi

30 luglio 2021 19:10

Tensione alta tra tifosi ternani e tifosi viola

19 febbraio 2018 13:34

Pochesci rischia il deferimento sportivo per le parole sulla nazionale. Ecco chi è l'allenatore senza peli sulla lingua

12 novembre 2017 15:52

Ufficiale: Nicolò Gigli ceduto alla Ternana. Il classe '96 arriva in Umbria a titolo definitivo.

29 agosto 2017 17:52

Di Livio Jr squalificato per 5 mesi: il figlio dell'ex Viola è risultato positivo all'antidoping...

17 luglio 2017 21:30

Petriccione torna alla Fiorentina: la Ternana non esercita il diritto di riscatto

22 giugno 2017 11:59

Di Livio jr sospeso per cannabis: positivo dopo Vicenza-Ternana

24 maggio 2017 20:20

In serie B brilla la stella viola di Petriccione, la Fiorentina lo ha già blindato fino al 2019

09 settembre 2016 11:31

Archivio

Esplora l'archivio di Ternana

Sett. 28
Sett. 38 Sett. 21 Sett. 20 Sett. 5
Sett. 40 Sett. 22 Sett. 3
Sett. 41 Sett. 28 Sett. 7 Sett. 2
Sett. 30
Sett. 8
Sett. 45 Sett. 35 Sett. 29 Sett. 25 Sett. 21
Sett. 36