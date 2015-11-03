Notizie Ternana Fiorentina

TMW, Krastev rientra alla Fiorentina ma può tornare in Bulgaria. Il difensore del 2003 piace al Levski Sofia
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Bandecchi elogia Commisso: "Ha ragione, Inter e Juve con 1 miliardo di debiti dovevano esser sbattute fuori"
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Filippo Distefano rientra alla base. Retrocesso con la Ternana, ma lo vogliono tutti
25 maggio 2024 23:54
La Ternana perde 0-3 in casa contro il Bari e retrocede in Serie C, in campo tutti i giovani della Fiorentina
24 maggio 2024 12:04
Nesta sui giovani prospetti della Fiorentina: "Bianco giocatore di carattere. Distefano molto interessante"
15 maggio 2024 18:01
Il classe 2002,Dalle Mura in prestito alla Ternana, s'infoltisce la colonia viola
31 gennaio 2024 14:13
Distefano: "Aquilani ha fatto molto per aiutarmi, ho imparato tanto da Vlahovic e Nico"
04 ottobre 2023 19:38
Bandecchi: "Gravina cambi spacciatore, la Juventus ha rubato. Ora lo farò anche io e poi patteggerò"
30 maggio 2023 21:55
Pedullà: "Ferrarini può ripartire dalla B. Piace alla Ternana, il Perugia spinge per riaverlo"
21 gennaio 2023 15:03
Il terzino rivelazione della B Corrado rivela: "Tifo Fiorentina, sogno di giocarci, sarebbe emozionante"
10 ottobre 2022 12:32
Spalluto è un nuovo giocatore della Ternana. C'è il controriscatto a favore della Fiorentina
13 luglio 2022 20:15
Iachini è un flop a Parma, 2 vittorie in 11 partite, perde ancora: "Siamo in crescita visti i tiri in porta"
20 febbraio 2022 09:12
Ternana prende 4 gol in casa, presidente non la prende bene: "Bruceremo maglie di quella partita"
16 gennaio 2022 17:01
Da Terni, la Fiorentina fa muro per Terzic: è incedibile. Sarà l'alternativa a Biraghi
30 luglio 2021 19:10
Tensione alta tra tifosi ternani e tifosi viola
19 febbraio 2018 13:34
Pochesci rischia il deferimento sportivo per le parole sulla nazionale. Ecco chi è l'allenatore senza peli sulla lingua
12 novembre 2017 15:52
Ufficiale: Nicolò Gigli ceduto alla Ternana. Il classe '96 arriva in Umbria a titolo definitivo.
29 agosto 2017 17:52
Di Livio Jr squalificato per 5 mesi: il figlio dell'ex Viola è risultato positivo all'antidoping...
17 luglio 2017 21:30
Petriccione torna alla Fiorentina: la Ternana non esercita il diritto di riscatto
22 giugno 2017 11:59
Di Livio jr sospeso per cannabis: positivo dopo Vicenza-Ternana
24 maggio 2017 20:20
In serie B brilla la stella viola di Petriccione, la Fiorentina lo ha già blindato fino al 2019
09 settembre 2016 11:31
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