Il terzino rivelazione della B Corrado rivela: “Tifo Fiorentina, sogno di giocarci, sarebbe emozionante”

Il terzino della Ternana classe 2000 Niccolò Corrado, rivelazione della Serie B ha parlato a Cronache di Spogliatoio. Queste le sue parole riguardanti la Fiorentina:

“Da piccolo andavo in curva Fiesole con mio padre a tifare Fiorentina. Ricordo la vittoria con il Liverpool, ma anche il gol di Klose in fuorigioco netto, a Monaco. Sai chi mi faceva impazzire? Juan Manuel Vargas. Giocatore totale. Tirava certi bolidi con quel sinistro da far tremare lo stadio. Ero fissato con lui. Ora studio molto Theo Hernandez. I sogni nel cassetto? Mi piacerebbe avere uno scudetto nel palmares, Serie A o Serie B, riuscire a far bene con la Ternana e magari a giocare nella Fiorentina. Sai com’è, sarebbe davvero emozionante”.

