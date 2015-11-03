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Notizie Corrado Fiorentina

Corrado: "Meritavamo di più, ma il Pisa non è stato all'altezza di questo campionato tanto inseguito"

02 maggio 2026 15:03

Sentite il Presidente del Pisa: "Se facessimo pugilato con la Fiorentina avremmo meritato di più"

08 marzo 2026 12:08

Il presidente del Pisa è sicuro: "La Fiorentina non è nostra rivale per la lotta salvezza, arriverà in alto"

10 novembre 2025 22:00

Corrado non ci sta: "La Fiorentina non ci ha mai messo sotto, sugli episodi arbitrali interpretazioni totalmente diverse"

29 settembre 2025 16:24

Corrado esulta: "Il tifoso del Pisa non vede l'ora di affrontare la Fiorentina, è il suo desiderio più grande"

11 maggio 2025 21:08

Corrado: “Pisa aspettava la partita con la Fiorentina da 34 anni. Ristruttureremo lo stadio stile Firenze”

05 maggio 2025 10:54

Corrado: "A Pisa non vediamo l'ora di giocare contro la Fiorentina, sarebbe un gran derby"

29 gennaio 2025 14:19

Prof. Corrado: “Bove, a rischio la carriera in Italia. Potrebbe servire un defibrillatore sottocutaneo”

04 dicembre 2024 09:02

Sentite Corrado (pres. Pisa): "Vogliamo tornare a sfidare la Fiorentina in Serie A. Ambizione giustificata"

18 novembre 2024 14:12

Corrado (Pres.Pisa): "Nessun contatto per Aquilani, ma con i viola ottimo rapporto"

28 maggio 2024 22:02

Sentite Corrado: "Su Aquilani per ora solo gossip, ma se ci sono vuol dire che ha fatto bene a Pisa"

07 maggio 2024 13:02

Pres. Pisa annuncia: "Aquilani sarà il nostro allenatore. Possiamo dirlo, fumata bianca a giorni"

18 giugno 2023 22:15

Corrado si schiera con Commisso: "Inammissibile che alcuni club accumulano debiti e fanno mercato"

26 novembre 2022 18:02

Il terzino rivelazione della B Corrado rivela: "Tifo Fiorentina, sogno di giocarci, sarebbe emozionante"

10 ottobre 2022 12:32

Il presidente del Pisa sta con Commisso: "Demoralizzato per come è aggredito per cessione Vlahovic"

23 maggio 2022 18:06

Ricordate Lucca? "Costa 20 milioni" Ma non segna da 4 mesi, solo 5 gol su azione in 17 partite

16 gennaio 2022 15:07

Corrado: "Ecco come abbiamo strappato Lucca al Sassuolo. Adesso vale almeno venti milioni"

03 novembre 2021 13:22

Corrado su Lucca: "Considereremo l'interesse di altri club. Nostra disponibilità è grande"

05 ottobre 2021 19:09

Corrado: "Lucca alla Fiorentina? Rapporto con Commisso è ottimo, ero seduto vicino a lui"

23 settembre 2021 21:45

"Su Astori si dovevano fare maggiori accertamenti, quelli svolti erano insufficienti per trovare la malattia"

11 dicembre 2018 11:03

15 anni dopo la Fiorentina si prende la sua rivincita su Pisa

14 maggio 2017 13:47

Pisa retrocesso, ironia Fiesole: "Corrado, ci si vede al Forte"

13 maggio 2017 19:01

Corrado non ci sta e ci riprova per il Pisa. Ecco il comunicato ufficiale con l'appello ai tifosi

16 dicembre 2016 18:02

Ricordate Corrado? Si era presentato parlando contro la Fiorentina. Adesso è già saltata la sua presidenza al Pisa

15 dicembre 2016 15:16

CORRADO STAI SERENO.... IL PENSIERO DI DARIO "GHEBBE"

09 dicembre 2016 21:57

Corrado: "Sono il nuovo presidente del Pisa, tifo Juve, odio la Fiorentina e ho festeggiato per la sua retrocessione"

09 dicembre 2016 14:44

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