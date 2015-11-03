Notizie Corrado Fiorentina

Corrado: "Meritavamo di più, ma il Pisa non è stato all'altezza di questo campionato tanto inseguito"
02 maggio 2026 15:03
Sentite il Presidente del Pisa: "Se facessimo pugilato con la Fiorentina avremmo meritato di più"
08 marzo 2026 12:08
Il presidente del Pisa è sicuro: "La Fiorentina non è nostra rivale per la lotta salvezza, arriverà in alto"
10 novembre 2025 22:00
Corrado non ci sta: "La Fiorentina non ci ha mai messo sotto, sugli episodi arbitrali interpretazioni totalmente diverse"
29 settembre 2025 16:24
Corrado esulta: "Il tifoso del Pisa non vede l'ora di affrontare la Fiorentina, è il suo desiderio più grande"
11 maggio 2025 21:08
Corrado: “Pisa aspettava la partita con la Fiorentina da 34 anni. Ristruttureremo lo stadio stile Firenze”
05 maggio 2025 10:54
Corrado: "A Pisa non vediamo l'ora di giocare contro la Fiorentina, sarebbe un gran derby"
29 gennaio 2025 14:19
Prof. Corrado: “Bove, a rischio la carriera in Italia. Potrebbe servire un defibrillatore sottocutaneo”
04 dicembre 2024 09:02
Sentite Corrado (pres. Pisa): "Vogliamo tornare a sfidare la Fiorentina in Serie A. Ambizione giustificata"
18 novembre 2024 14:12
Corrado (Pres.Pisa): "Nessun contatto per Aquilani, ma con i viola ottimo rapporto"
28 maggio 2024 22:02
Sentite Corrado: "Su Aquilani per ora solo gossip, ma se ci sono vuol dire che ha fatto bene a Pisa"
07 maggio 2024 13:02
Pres. Pisa annuncia: "Aquilani sarà il nostro allenatore. Possiamo dirlo, fumata bianca a giorni"
18 giugno 2023 22:15
Corrado si schiera con Commisso: "Inammissibile che alcuni club accumulano debiti e fanno mercato"
26 novembre 2022 18:02
Il terzino rivelazione della B Corrado rivela: "Tifo Fiorentina, sogno di giocarci, sarebbe emozionante"
10 ottobre 2022 12:32
Il presidente del Pisa sta con Commisso: "Demoralizzato per come è aggredito per cessione Vlahovic"
23 maggio 2022 18:06
Ricordate Lucca? "Costa 20 milioni" Ma non segna da 4 mesi, solo 5 gol su azione in 17 partite
16 gennaio 2022 15:07
Corrado: "Ecco come abbiamo strappato Lucca al Sassuolo. Adesso vale almeno venti milioni"
03 novembre 2021 13:22
Corrado su Lucca: "Considereremo l'interesse di altri club. Nostra disponibilità è grande"
05 ottobre 2021 19:09
Corrado: "Lucca alla Fiorentina? Rapporto con Commisso è ottimo, ero seduto vicino a lui"
23 settembre 2021 21:45
"Su Astori si dovevano fare maggiori accertamenti, quelli svolti erano insufficienti per trovare la malattia"
11 dicembre 2018 11:03
15 anni dopo la Fiorentina si prende la sua rivincita su Pisa
14 maggio 2017 13:47
Pisa retrocesso, ironia Fiesole: "Corrado, ci si vede al Forte"
13 maggio 2017 19:01
Corrado non ci sta e ci riprova per il Pisa. Ecco il comunicato ufficiale con l'appello ai tifosi
16 dicembre 2016 18:02
Ricordate Corrado? Si era presentato parlando contro la Fiorentina. Adesso è già saltata la sua presidenza al Pisa
15 dicembre 2016 15:16
CORRADO STAI SERENO.... IL PENSIERO DI DARIO "GHEBBE"
09 dicembre 2016 21:57
Archivio