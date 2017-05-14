15 anni dopo la Fiorentina si prende la sua rivincita su Pisa

Era il 2002 e i tifosi del Pisa festeggiavano il fallimento della Fiorentina di Cecchi Gori, oggi i tifosi viola si sono ripresi la loro rivincita...

Era il 2002 e la Fiorentina falliva con il crac finanziario di Vittorio Cecchi Gori allora presidente della squadra viola. Il Pisa si presentò a Firenze subito dopo il fallimento e nel loro settore esposero uno striscione pesante contro Firenze e la Fiorentina

Oggi i tifosi viola si sono presi la loro rivincita dopo quello striscione funebre esposto dai tifosi nerazzurri. Infatti nella giornata di ieri la curva Fiesole ha pizzicato così il Pisa retrocessa e in grossi guai economici e il suo presidente Corrado, che al suo arrivo, non smise di ripetere quanto aveva festeggiato alla notizia del fallimento della Fiorentina in quel di Forte dei Marmi