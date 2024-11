Sentite Corrado (pres. Pisa): “Vogliamo tornare a sfidare la Fiorentina in Serie A. Ambizione giustificata”

Il Pisa continua a comandare la Serie B in questa stagione, con Filippo Inzaghi in panchina. Del possibile ritorno in A della squadra toscana ha parlato il presidente Giuseppe Corrado, ai microfoni del Corriere Fiorentino. Le sue parole: “Sarebbe fantastico se la Toscana tornasse ad essere un punto di riferimento per il calcio italiano. Credo che l’ambizione di rivivere una sfida contro la Fiorentina sia giustificata. Non dobbiamo dimenticarsi della realtà. La promozione in A è la cruna dell’ago: speriamo di essere così esili da potersi passare attraverso”.

