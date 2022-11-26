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Corrado si schiera con Commisso: "Inammissibile che alcuni club accumulano debiti e fanno mercato"

Sulle pagine odierne del Corriere Fiorentino il presidente del Pisa, Giuseppe Corrado, ha così commentato la riforma dei campionati, citando anche il patron della FiorentinaRocco Commisso: "Io sono al...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 novembre 2022 18:02
Corrado si schiera con Commisso: "Inammissibile che alcuni club accumulano debiti e fanno mercato" -
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Sulle pagine odierne del Corriere Fiorentino il presidente del Pisa, Giuseppe Corrado, ha così commentato la riforma dei campionati, citando anche il patron della FiorentinaRocco Commisso: "Io sono allineato al consiglio e condivido la proposta del presidente Gravina: 100 squadre professionistiche sono troppe, un’anomalia rispetto al resto del calcio europeo, come la discrepanza tra promozioni e retrocessioni in serie B. Bisogna inserire dei parametri per creare valore, non sotterrarlo. Occorre partire da un principio fondamentale: le regole vanno rispettate. Concordo con il presidente Commisso quando afferma che non è ammissibile che, mentre alcuni club pagano regolarmente le tasse, altri accumulano debiti con l’erario e poi fanno mercato, impuniti. Non si possono usare due pesi e due misure andando avanti con deroghe e dilazioni. Lo stesso vale per l’indice di liquidità: quello della Lega B è più alto rispetto alla A, dovrebbero essere invece identici per garantire continuità e regolarità al movimento. Se non lo riformiamo, il calcio muore”.

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