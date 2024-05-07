Sentite Corrado: "Su Aquilani per ora solo gossip, ma se ci sono vuol dire che ha fatto bene a Pisa"

Il tecnico nerazzurro potrebbe essere il prossimo allenatore della Fiorentina, ma per ora i dirigenti del Pisa negano

A 50 Canale l'amministratore delegato del Pisa Giovanni Corrado ha parlato del futuro dell'attuale tecnico nerazzurro Alberto Aquilani che è stato avvicinato più volte alla Fiorentina in questo periodo: "Ha un contratto con noi che vale ancora e mi aspetto che sarà con noi anche nella prossima stagione, su di lui ci sono tanti gossip ma niente di fondato, se esistono ovviamente significa che stiamo lavorando bene e che, quindi, in tanti si sono accorti di lui, non ho mai parlato con la Fiorentina riguardo ad Aquilani, so solo che dobbiamo incontrarci e parlare alla fine del campionato."

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