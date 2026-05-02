Corrado: "Meritavamo di più, ma il Pisa non è stato all'altezza di questo campionato tanto inseguito"

L'amministratore delegato del Pisa ha parlato subito dopo la sconfitta col Lecce

La retrocessione del Pisa in Serie B è diventata una certezza matematica dopo il ko subito contro il Lecce, un verdetto che l’amministratore delegato nerazzurro Giovanni Corrado ha commentato ai microfoni di DAZN con un misto di realismo e rammarico.

Il dirigente non ha nascosto l'amarezza per il traguardo sfumato, sottolineando come la sfida di ieri sia stata lo specchio dell'intera annata. Corrado ha ammesso che la società potrebbe aver peccato di eccessiva sicurezza approcciando il massimo campionato:

"È un momento molto difficile, perché diciamo addio a un palcoscenico che avevamo inseguito a lungo e che questa piazza meritava pienamente. La partita di stasera riflette perfettamente il nostro cammino. Probabilmente abbiamo peccato di presunzione all'inizio, non valutando correttamente le difficoltà del torneo, e i correttivi apportati in seguito non sono bastati".

Nonostante la delusione, l’AD ha voluto spezzare una lancia in favore della rosa, convinto che il valore dei singoli emergerà in futuro e che il club saprà rialzarsi: