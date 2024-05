Corrado (Pres.Pisa): “Nessun contatto per Aquilani, ma con i viola ottimo rapporto”

A margine del ‘Trofeo Maestrelli’ ha preso la parola Giuseppe Corrado, presidente del Pisa. Ecco quanto raccolto dai microfoni di TuttoMercatoWeb.com: “È una tradizione per me quella di partecipare a questo trofeo. Perché la prima volta che ho partecipato ero appena arrivato a Pisa e quindi c’è anche un legame emotivo“.

Che stagione è stata quella del Pisa?

“Abbiamo consolidato il valore del club in Serie B: siamo una realtà del torneo senza mai rischiare la retrocessione, ma anzi sfiorando la Serie A nell’anno della finale col Monza. Il nostro progetto, però, continua, con un settore giovanile importante e non solo. Adesso dobbiamo continuare su questa strada senza mai snaturare il nostro progetto”

Il progetto continuerà con Alberto Aquilani?

“Non lo so. Vedremo nei prossimi giorni le opportunità e le alternative sia noi che lui“.

Possibile un ritorno alla Fiorentina? Ci sono stati dei contatti col club viola?

“No, ma potrebbero esserci. L’ho detto qualche mese fa. Aquilani ha un contratto con il Pisa, ma se un tesserato ha un’opportunità per una società importante non lo freneremo. Ci lusinga anzi il fatto che i nostri dirigenti e giocatori vengano apprezzati dai club di Serie A. Detto questo il rapporto con la Fiorentina è ottimo e le faccio in bocca al lupo per la finale di domani“.

