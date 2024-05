Pazzini: “Grazie a Italiano Fiorentina di nuovo protagonista, domani faccio il tifo per loro”

L’ex centravanti Giampaolo Pazzini ha ricevuto questa sera il Premio Maestrelli, un premio alla carriera per quanto fatto nei suoi anni da calciatore: “Sono molto contento, anche se vuol dire che sto invecchiando…”, ha detto scherzando.

Domani gli attaccanti della Fiorentina dovranno dare una risposta

“E’ una finale, tutti facciamo il tifo per la Fiorentina. Se lo merita, anche per il percorso che ha fatto: possono succedere tante cose ma la Fiorentina ha tutte le carte in regola per tornare a casa con un trofeo”.

Come giudichi il percorso di Italiano alla Fiorentina?

“Grazie a lui la Fiorentina è tornata sul palcoscenico che merita una piazza del genere. E’ la terza finale in due anni, il percorso di Italiano è più che positivo. Domani facciamo tutti il tifo per loro”.

Fonte tuttomercatoweb.com

Commisso: “Sarebbe bello vincere per Joe, ho visto i ragazzi carichi ce la metteranno tutta”